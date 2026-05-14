6男7女・15人の大家族「うるしやま家」の母親・佳月さん（49）が、子どもたちのために作った“曲げわっぱ弁当”を公開し、話題になっている。【映像】大家族うるしやま家 15人分の手料理やお弁当（複数カット）家族15人分のお弁当や、仕事終わりに爆速で作った15人分のワンプレートごはんなど、大家族ならではの料理をSNSで紹介してきた佳月さん。「1人で作ったんですか？ すごすぎる」「ママの手際が相変わらず良い 尊敬しか