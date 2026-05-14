ホンジャマカ恵俊彰（61）が14日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）にMCとして生出演。ナフサ不足で「ポテトチップス」のパッケージがモノクロになることについてコメントした。不安定な中東情勢で日本への石油原料の供給が不足するとみられており、各企業が新たな戦略を練っていることを特集。カルビーが「ポテトチップス」の包装をカラーから白黒に変更すると発表している。恵は「昨日の天声人語に色って大事だ、と書