元テレビ朝日社員の玉川徹氏が14日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜午前11時30分）に出演。感動して泣いた曲を明かした。玉川氏は自身が選んだ曲紹介のコーナーで、岩崎宏美の「想い出の樹の下で」を選択。その中で自身が最近見た夢について「歌詞が分からないんだけどステージに一緒にいて、曲を聞いて感動しているという夢を見たんです」と説明し「目が覚めて、何の曲だったけな？今のっていって