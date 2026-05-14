ロッテは１４日、オリジナルデザインの「マリーンズボンボンドロップシール」の予約販売を２２日から開始すると発表した。球団によると、球界でのボンボンドロップシール制作は初めて。ボンボンドロップシールは、２０２４年３月の発売以降、累計販売枚数約２０００万枚を記録。年間５万枚でヒット商品とされるシール市場において、大きな注目を集めている（「ボンボンドロップ」は株式会社クーリアの登録商標）。今回登場す