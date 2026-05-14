◆東都大学野球２部春季リーグ戦第４週第３日▽日大４―０駒大（１４日・ＵＤトラックス上尾スタジアム）駒大が日大に零封負けし、今季初めて勝ち点を落とした。これにより、同戦後に行われる専大―拓大戦で専大が勝利して勝ち点を挙げると、専大の優勝が決まる。駒大は２点を追う６回からエース・仲井慎投手（４年＝下関国際）を投入。１２日の第１戦から３連投となった右腕はこの回を３者連続三振に斬る立ち上がりを見せたが