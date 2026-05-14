◆米大リーグドジャース４―０ジャイアンツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦で今季最悪タイ４連敗を止める勝利を挙げた。先発した大谷翔平投手（３１）は、今季最多の１０５球を投げ、７回４安打無失点、８奪三振で３勝目を挙げた。防御率は両リーグトップの０・８２となった。大谷は初回は２死から四球とディバースの中前安打