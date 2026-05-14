【モデルプレス＝2026/05/14】YouTuberのヒカルが5月13日、自身のInstagramを更新。交際中の加藤神楽の子どもと遊んでいる様子を公開し、話題となっている。【写真】ヒカル「真似してるの愛おしい」交際中「日プ」出身美女の子どもと遊ぶ姿◆ヒカル、加藤神楽の子どもと遊ぶ姿公開ヒカルは「超サイヤ人」とつづり、動画を公開。両手で握りこぶしを作り「ハァーッ！」と力をためるポーズを作ると、加藤に抱かれた子どもが声をあげ、