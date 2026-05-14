【モデルプレス＝2026/05/14】女優の大島優子が5月14日、都内で開催された手料理サブスク「ツクリオ」事業戦略及び新アンバサダー発表会に出席。4月27日にAKB48劇場で開催された「2期生デビュー20周年記念イベント！〜20Years have past〜」でのエピソードを語った。【写真】大島優子「普段しない」貴重なエプロン姿◆大島優子、子育てエピソード明かす「ツクリオ」は、出来立ての手料理を専用キッチンから冷凍せず、そのまま届け