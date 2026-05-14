岡山県庁 岡山県では、子育てと仕事の両立が可能な環境を整える取り組みの促進に向け「子育てしやすい職場環境助成金」の申請を2027年2月26日まで受け付けています。（予算額に達し次第終了） 申請できるのは、岡山県に事務所や事業所がある法人または個人事業者です。「おかやま子育て応援宣言企業」に登録している、もしくは応募済みであること、もしくは2026年度中に応募予定であることが条件です。 対象となる項目は