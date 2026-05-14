【新華社北京5月14日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は14日午前、国賓として訪中したトランプ米大統領と北京の人民大会堂で会談した。習主席は次のように指摘した。事実が繰り返し証明しているように、貿易戦争に勝者はおらず、中米経済・貿易関係の本質は互恵・ウィンウィンであり、意見の相違や摩擦に対しては、対等な協議が唯一の正しい選択である。昨日の中米の経済・貿易協議で、全体的にバランスのとれた前