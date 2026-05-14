ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴのジュニア内グループ・ＫＥＹＴＯＬＩＴの中村嶺亜が１４日、都内で行われた化粧品ブランド「Ｐｕｒｅａｌ（ピュレア）」新ＴＶＣＭ制作記者発表会に出席した。同ブランドのアンバサダーに就任した中村にとって初の単独ＴＶＣＭ出演となった。「中村嶺亜とピュレアの『ピュレア、れいあ』コンビですてきな化学反応や美容旋風を巻き起こせたら」と意気込んだ。中村は毎日同ブラ