コロコロチキチキペッパーズのナダルが１３日、ＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。出身地はコンビニが１軒もない田舎だったことから、田舎あるあるを打ち明けた。この日は田舎出身の芸能人が集合。ナダルは京都府南山城村の出身で「京都で唯一の村。最南端」だと説明。「コンビニがないから。最寄りのコンビニに行こうと思ったら三重県に行く。京都で隣町より、三重県の方が近いから」という地域だったという。