「男子ゴルフ・関西オープン選手権・第１日」（１４日、茨木ＣＣ東Ｃ＝パー７０）今季でレギュラーツアーから退くことを表明している倉本昌弘（７０）＝フリー＝が、４オーバーで迎えた１３番パー５でイーグル。その後、１打落としてホールアウト。１イーグル、１バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの３オーバー、７３で初日を終えた。杉原輝雄の持つ最年長予選突破記録、尾崎将司のエージシュート（２度）に挑むと宣言し