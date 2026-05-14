ラグビー・リーグワン1部のプレーオフを前にしたメディアカンファレンスが14日、都内で開かれた。レギュラーシーズンを1位で終えた神戸からは日本代表SO李承信が参加。今季の戦いや印象的な試合を問われ「試合を重ねるごとに成長できたし、それが結果に表れた。チームとして、試合に向かう1週間で（それぞれ）良い準備ができたことが成長だと思う。（東京ベイとの）最終戦はタフなゲームを勝ちきることができた。プレーオフに