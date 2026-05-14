【第24話】 5月14日 公開 第24話「あわないレンズ」を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月14日、misekiss氏によるマンガ「保知矢さんはあまりある」の第24話「あわないレンズ」をヤンマガWebに無料公開した。 第24話では、朝から眼鏡をなくしてしまった米沢は、仕方なくぼやけた視界のまま登校している。保知矢さんが現れても、かなり近づかないとそれと分からず……。 「保知矢さんは