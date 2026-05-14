5月14日、横浜ビー・コルセアーズは、森井健太、須藤昂矢、キング開、前野幹太の4選手と2026－27シーズンの選手契約を継続したことを発表した。 今回の発表により、森井と須藤昂矢の2名が、揃って横浜BCで7シーズン目を迎えることとなった。また、ユースチーム出身のキング開も特別指定選手期間を含めると在籍7シーズン目を迎えることとなる。森井は「誇りに思ってもらえ