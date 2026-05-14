5月14日、B1西地区に所属する滋賀レイクスは、大庭圭太郎が契約満了となり、退団することを発表した。なお同選手は2026年6月30日までサンロッカーズ渋谷へ期限付き移籍をしている。今後の去就に関しては、決定次第発表される予定だ。 23歳の大庭は福岡県出身で、173センチ75キロのポイントガード。2023－24シーズンに茨城ロボッツでプロデビューを果たしたのち、翌シーズンから滋賀に加入