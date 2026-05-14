ニッスイが後場急伸している。正午ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高９８００億円（前期比５．２％増）、営業利益４２５億円（同５．１％増）、純利益２９０億円（同５．４％増）を見込むとしており、営業利益で４００億円程度を見込んでいた市場予想を上回ることが好感されている。 水産事業で南米養殖・北米加工を中心に増益を計画するほか、ファイン事業で医薬品原料の販売拡大による増益を見込む。食品