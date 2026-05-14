「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日正午現在でソニーグループが「買い予想数上昇」４位となっている。 １４日の東証プライム市場でソニーＧが４日ぶりに反落。同社は８日正午に決算発表を行い、２７年３月期の連結最終利益が前期比１２．５％増の１兆１６００億円と最高益となる見通しを明らかにした。主力のゲーム部門などが伸びる見込み。半導体メモリー