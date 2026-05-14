レンゴーが後場急伸している。午後１時ごろに、上限を２５００万株（自己株式を除く発行済み株数の１０．１％）、または２５０億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これを好感した買いが入っている。取得期間は５月１５日から来年１月２９日までで、資本効率の向上及び株主還元のためとしている。 また、同時に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高１兆９００億円（前期比８．１％増）、営業利益４