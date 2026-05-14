小田急電鉄は急伸。１３日取引終了後、２６年３月期の年間配当を従来予想の５０円から５５円に引き上げたうえで、今２７年３月期は更に積み増し６０円を実施すると発表した。取得上限１６００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の４．６０％）、または２００億円とする自社株買いも明らかにしており、株主還元強化の姿勢を評価した買いが集まっている。 あわせて株主優待制度も拡充した。今期から対象となる最低保有株式