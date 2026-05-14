ＡＤＥＫＡが後場急伸している。同社はきょう午後１時ごろ、２７年３月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比１２．５％増の４６８億円としていることや、年間配当計画を前期比８円増配の１２０円としていることが好感されているようだ。 売上高は同８．７％増の４５３０億円を見込む。主力の化学品事業で樹脂添加剤や半導体材料の売り上げが伸びるとみているほか、食品事業やライフサイエンス事業も堅調に