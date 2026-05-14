SHINeeが、6thミニアルバム『Atmos』を6月1日にリリースする。 （関連：SHINee ONEW、“分かち合いながら”咲かせた幸福の花癒しの歌声が響いた日本武道館公演を振り返る） 今作は、タイトル曲「Atmos」をはじめ、多彩なジャンルの全6曲で構成。6月1日18時より、各音楽配信サイトを通じて全曲が配信される予定だ。SHINeeとしては、昨年5月に発表したシングル『Poet | Artist』以来、約1年ぶりの新作となる。