ニュージーランドフットボール(NZF/同国サッカー協会)は14日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に臨むニュージーランド代表メンバー26名を発表した。ニュージーランドはオセアニア予選を突破し、4大会ぶり3回目の出場。本大会でグループGに入り、6月16日にイラン、22日にエジプト、27日にベルギーと対戦する。代表通算45ゴールを挙げているエースFWクリス・ウッド(ノッティンガム・フォレスト)、京都サンガF.C.やヴァ