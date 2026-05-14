2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向け、NHK、日本テレビ、フジテレビが14日に中継試合を発表した。NHKは日本代表の全試合を地上波とBSで生中継。初戦のオランダ戦(6/15)と第3戦のスウェーデン戦(6/26)が地上波、第2戦のチュニジア戦(6/21)がBSとなる。また、全104試合を高精細映像のBSP4K(BSプレミアム4K)にて、生中継と録画で放送。グループリーグから決勝までの地上波34試合および大会期間中のハイライト番組は、NH