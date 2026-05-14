山形市に住む３０代の女性がおよそ１８８万円をだまし取られる特殊詐欺被害にあいました。被害はＳＮＳに表示された広告がきっかけになっていました。 警察によりますと、今年２月下旬、山形市に住む３０代の女性は、ＳＮＳに「支援金１００万円」などと表示された広告から、チャットアプリのアカウント「支援者紹介案内所」を登録しました。 その後女性は、そのアカウントを通じて知り合った「マサト」と名乗る相手と、日常生活