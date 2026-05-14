【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LE SSERAFIMが、2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1の3つ目のコンセプト「PEONY ROOM」バージョンの写真と映像を公開。今回は、5人のメンバーの絆の深まったシスターフッドを盛り込んだコンセプトで、グローバルファンに感動を与えている。 ■まるで実際の姉妹のような強い絆を感じさせる映像 「PEONY ROOM」は、5人のメンバーがそれぞれの幼少期の