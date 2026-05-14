【写真＆動画】向井康二＆宮舘涼太「BANG!!」ダンス／「BANG!!」MVオフショット／メンバー9人のリレーダンス Snow Manの公式TikTokが更新され、向井康二と宮舘涼太による「BANG!!」のダンス動画が公開された。 ■向井康二＆宮舘涼太、「BANG!!」でキレのあるダンス披露 公開されたのは、「BANG!!」のサビダンス。向井と宮舘は息の合ったダンスを披露しており、ラストには向井が宮舘の背後から肩に腕を回すように