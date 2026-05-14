高島 [東証Ｐ] が5月14日後場(13:32)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比24.8％減の15.2億円になったが、27年3月期は前期比57.6％増の24億円に拡大を見込み、13期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は46円とし、前期の株式分割を考慮した実質配当は2.2％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は2.6億円の赤字(前年同期は4.7億円の黒