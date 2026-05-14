ホンダ [東証Ｐ] が5月14日後場(13:25)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終損益は4239億円の赤字(前の期は8358億円の黒字)に転落したが、従来予想の5550億円の赤字(中央値)を上振れて着地。27年3月期は2600億円の黒字に回復する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は8893億円の赤字(前年同期は305億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の1.4％→-17.3％に急悪化