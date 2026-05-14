サッカー日本代表は15日、北中米ワールドカップに臨むメンバー26人を発表する。森保一監督が率いるチームは“過去最強”との呼び声も高く、これまで最高成績だったベスト16超えへの期待も高まる中、メンバー発表では主力選手たちのコンディションが大きな焦点となっている。 ■冨安＆板倉は逆転メンバー入りも 森保監督が2大会連続で指揮を執る今回の日本代表は、多くの選手が欧州主要リ&