松井建設 [東証Ｓ] が5月14日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比62.1％増の62.3億円に拡大したが、27年3月期は前期比5.3％減の59億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を75円→78円(前の期は48円)に増額し、今期は前期の記念配当を落とし、普通配当70円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比35.0％減の10.7億円に落ち込み、売上営業