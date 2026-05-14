自民党はきょう（14日）臨時総務会を開き、再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案を了承し、党内の手続きを終えました。自民党有村治子 総務会長「冤罪被害者を救っていく希望の光であるということ、また無辜の人の被害を防いでいくこと。11回、約32時間の議論がなされた上で、しっかりと法案が成立になるように協力をするということで確認をして、了承といたしております」自民党の臨時総務会は、再審制度の見直しをめぐり、