歌手でタレントの中川翔子さんが5月14日、自身のインスタグラムを更新。風邪で体調すぐれない中、双子の慣らし保育の様子を公開しました。【写真を見る】【 中川翔子 】再び風邪も“双子子育て”奮闘「なんかぼろぼろですががんばります世の中みんな頑張ってる！」中川さんは「一カ月前に風邪引いて、なんとかライブ前になおり、ライブが終わったらまた新しく同じ風邪！なんかもう病院ばっかりいってます夜の咳しんどくて眠れな