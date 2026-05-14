政府はきょう（14日）、高市総理が今月19日と20日に韓国を訪れ、李在明大統領と会談することを国会に伝えました。きょう開かれた衆議院・議院運営委員会の理事会に出席した尾崎官房副長官は、高市総理が今月19日と20日に韓国を訪れ、李在明大統領と会談することを伝えました。会談は首脳が互いの国を行き来する「シャトル外交」の一環で、▼イラン情勢を踏まえたエネルギーの安定供給や、▼北朝鮮を含む北東アジア情勢などについて