プロ野球・DeNAは14日、ソフトバンクからトレードで加入した尾形崇斗投手と、井上朋也選手の入団会見を行いました。以前から積極補強の意向を示していた木村洋太代表取締役社長兼チーム統括本部長は、「2人に決めた理由は、今年優勝するチームを作るため。そしてその先も強いチームを作るため。尾形選手はものすごいスピードの球を投げる。井上選手はものすごい打球を放つ。非常にワクワクする2人が加入してくれた」と、新加入選手