トランプ米大統領と中国の習近平（シーチンピン）国家主席＝14日/Evan Vucci/Reuters（CNN）レッドカーペットに礼砲、手にした旗や花を振る子どもたち――。北京を訪れたトランプ米大統領を歓迎するため、中国はあらゆる瞬間を入念に演出した。人民大会堂でのこの瞬間は、トランプ氏と習近平（シーチンピン）国家主席の正式な挨拶（あいさつ）の場となった。トランプ氏の初訪中から10年近い時を経て、再び重要な意味を持つ首脳会談