Instagramは2026年5月13日にリアルタイムの出来事をフィルターなしでシェアする新機能「Instants」を発表しました。Instagramから使用できる機能ですが、専用の独立したアプリとしても提供されます。Introducing Instants: Share in the Moment on Instagram | About Instagramhttps://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-instants-for-sharing-in-the-momentIntroducing Instants: A New Way to Share in the Mo