シール集めが加熱するなか、シル活がはかどるようなアイテムが【ダイソー】から登場。シール帳を賑やかにしてくれそうな種類豊富のシールに加え、シールの収納にぴったりなケースも販売しています。今回はそんな趣味の時間をより楽しく彩る、シル活向けの可愛いアイテムをご紹介。 煌びやかなゴールドが映えるシール 魔法少女・コスメ・フラワーなどのテー