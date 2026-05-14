ドラゴンズは、13日は投打がかみ合わず、3連敗。13日に先発したルーキーの中西聖輝投手について、元ドラゴンズの祖父江大輔さんに聞きました。 祖父江大輔さんの鋭い目線がとらえた“ソブ目線”！ 『中西へ、初回から全力出しなよ！』 「中西聖輝投手、先発投手はなかなか立ち上がりが非常に難しいもので、しっかり抑えないと野手もベンチもチーム全体が勢いにのれないんです」 中西投手。実