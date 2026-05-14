◆米大リーグブルージェイズ５X―３レイズ＝延長１０回＝（１３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手は０―１で迎えた８回無死満塁で左翼に同点犠飛、１―３で迎えた延長１０回１死一、二塁では四球を選んでバーショの劇的サヨナラ満塁弾を呼び込んだ。岡本は第１打席で四球で出塁。渡米後最長としている連続試合出塁を１５に更新するなど、３打数無安打１打点１得点２四球。打率は２割