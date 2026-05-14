ＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗主演の７月期の日本テレビ系連続ドラマ「告白―２５年目の秘密―」（土曜・後９時）の新キャストのイラスト動画が１３日に公式Ｘ（旧ツイッター）、ＴＶｅｒなどで公開され、話題を呼んでいる。新たに公開されたのは、主人公・雪村爽太（松村）の親友を描いたイラスト。「爽太の親友役は誰？」という問いかけとともに、映像が公開されると、ＳＮＳでは予想合戦が過熱。「予告見たけど、たぶん〇〇」