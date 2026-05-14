漫画家・たらちねジョン氏の代表作「海が走るエンドロール」（秋田書店）の完結を記念して開催された「海が走るエンドロールフィルムアワード」授賞式が１４日、都内で開催された。映画監督を目指す６５歳の女性主人公にちなみ、映画を作りたい側の人間を応援する自主制作映像コンペティション。経歴や年齢問わず応募可能で、作品のテーマは「海が走る瞬間」だった。グランプリは野田遊歩さんの「都夏（つげ）」が輝いた。野