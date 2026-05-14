◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦で３勝目を狙って先発登板し、７回４安打無失点、８奪三振の快投を見せた。３勝目の権利をつかんで規定投球回に到達し、防御率はこの時点で０・８２となった。圧倒的な投球を見せた一方、大谷の足元への注目度が急上昇。スパイクの