岡山県庁 岡山県は県産品の海外展開を目指し、消費者ニーズや商品評価を把握するため、フランス・パリでのテスト販売や現地バイヤーへの商品提案を行います。またフランスおよびアジア圏のバイヤーへのアンケート調査も実施します。5月29日の午後5時まで、この取り組みに参加する事業者を募集しています。 対象となるのは「岡山県産の原材料を使っている」もしくは「最終加工地が岡山県である」加