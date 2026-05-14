福岡県と佐賀県で14日午後、気温が30℃以上となり、ことし初めての真夏日となりました。午後2時20分現在の全国の最高気温は、次の通りです。九州から福岡、佐賀、熊本、大分、長崎の観測地点が上位10位に入っています。1 熊本・山鹿市31.6℃（ことし最高）2 大分・日田市30.8℃（ことし最高）3 福岡・朝倉市30.7℃（ことし最高）4 山口・山口市30.5℃（ことし最高）5 佐賀・白石町30.4℃（ことし最高） 佐賀・佐賀市