アル・ナスル、負傷者続出のなかで迎える運命の最終盤ガンバ大阪とのAFCチャンピオンズリーグ2決勝を前に、対戦相手のサウジアラビア1部アル・ナスルが絶望的な状況に直面している。現地時間5月13日、サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」は「5人のプレーヤーを失う」と報じ、主力選手たちが相次いで戦列を離れる見通しであることを伝えた。大一番を前にしたチームに激震が走っている。事態が急転したのは、現地時間12日に行