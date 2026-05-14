13日午後7時ごろ、山形県山形市中桜田の山中で、乗用車が道路を逸脱し、反対車線を越えて、進路右側の道路標識に衝突しました。衝突後に車は炎上しましたが、駆け付けた消防の放水で、火は午後8時過ぎに消し止められました。この事故で助手席に乗っていた山形市西田二丁目の会社員の女性（25）が背骨を骨折する大けがをしたほか、運転していた宮城県仙台市の会社員の男性（28）がけがをしました。警察の調べによりますと、運転して