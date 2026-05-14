元横綱の貴乃花光司（53）が、ワイルドな姿でプライベートを満喫する最新ショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】再婚した妻との写真やワイルドなプライベートショット（複数カット）元フジテレビアナウンサーの河野景子（61）と2018年に離婚し、2023年9月には一般女性との再婚を発表した貴乃花。Instagramでは、白いひげが印象的な外出中の姿や、公園で四股を踏む様子など日常の一面を発信している。2026年3月8日の投