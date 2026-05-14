歌手の浜崎あゆみ（47）が、腰のタトゥーやおなかが覗くミニ丈スタイルでリハーサルに励む姿を公開し、さまざまな反響が寄せられている。【映像】息子の服を着た姿や腰のタトゥーが覗く姿これまでにもInstagramで、「息子用の120（cm）です！素で自分のと思って着たらぴっちぴちでした」と、キッズサイズのTシャツでトレーニングに励む動画や、肩のタトゥーがあらわになったセクシーな装いなど、さまざまな姿を見せてきた浜崎